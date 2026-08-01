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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall - Geparkten PKW übersehen

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am Freitag, den 31.07.2026, gegen 22:15h, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K11, Süderwisch, in 21762 Otterndorf. Eine 33-jährige Cuxhavenerin befuhr mit ihrem PKW Suzuki die K11 und kollidierte nahezu ungebremst mit einem dort geparkten PKW Opel. Durch den Aufprall wurden die 33-jährige, sowie ihr 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Unfallverursacherin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Blutprobenentnahme wurde veranlasst und der Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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