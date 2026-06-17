Polizei Paderborn

POL-PB: Korrekturmeldung zu: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, eine davon schwer

Paderborn (ots)

Bei dem geschilderten Sachverhalt kam es beim Alter des Opel-Fahrers und den Verletzungsgraden der Beteiligten zu Korrekturen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen (md) Am Dienstag, 16. Mai kam es gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung Borchener Straße und Roener Weg in Paderborn zu einem Zusammenstoß von einem Opel, an dessen Steuer ein 16 Jahre alter Jugendlicher in Begleitung seiner Mutter saß und einem VW Touran, der von einer 44 Jahre alten Frau gefahren wurde.

Die beiden Autos waren hintereinander auf der Borchener Straße in Richtung Borchen, aus Paderborn kommend, unterwegs, wobei der Touran vor dem Opel fuhr. Verkehrsbedingt bremste die Frau ihren Wagen auf Höhe Roener Weg und aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der junge Mann auf.

Er verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Seine Mutter und ein Beifahrer blieben unverletzt. Die Frau in dem Touran, die mit ihren beiden Kindern, sieben und neun Jahre alt, im Auto war, verletzte sich leicht, die Kinder blieben unverletzt.

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