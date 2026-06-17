Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, eine davon schwer

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 16. Mai kam es gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung Borchener Straße und Roener Weg in Paderborn zu einem Zusammenstoß von einem Opel, an dessen Steuer ein 19 Jahre alter Mann saß und einem VW Touran, der von einer 44 Jahre alten Frau gefahren wurde.

Die beiden Autos waren hintereinander auf der Borchener Straße in Richtung Borchen, aus Paderborn kommend, unterwegs, wobei der Touran vor dem Opel fuhr. Verkehrsbedingt bremste die Frau ihren Wagen auf Höhe Roener Weg und aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der junge Mann auf. Er verletzte sich leicht, sein Beifahrer kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Auch die Frau in dem Touran, die mit ihren beiden Kindern, sieben und neun Jahre alt, im Auto war, verletzte sich leicht, die Kinder blieben unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

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