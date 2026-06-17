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Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Alisostraße in Paderborn-Elsen am Freitagmittag, 12. Juni, sucht die Polizei Zeugen.

Der 57-jährige Fahrer eines BMW 5er suchte gegen 12.50 Uhr die Polizeiwache Delbrück auf. Er hatte sein Auto gegen Mittag auf dem Parkplatz an der Alisostraße abgestellt. Als er dann wieder in seinen Wagen stieg, stellte er im vorderen rechten Bereich Beschädigungen fest. Ein Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Bei dem Auto soll es sich, laut Zeugenaussagen, aber um einen Mercedes B-Klasse in mountaingrau gehandelt haben. Ein Nummernschild ist nicht bekannt.

Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass eine etwa 80 Jahre alte Frau im Supermarkt nach dem Fahrer des BMW gesucht haben soll. Der Fahrer des Mercedes, der ebenfalls etwa 80 Jahre alt gewesen sein soll, habe weiße Haare getragen und sei nicht ausgestiegen. Schließlich habe sich der Mercedes von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen sowie zu dem Fahrer und der Beifahrerin aus dem Mercedes geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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