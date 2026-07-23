Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte auf der BAB27 und in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

BAB 27/Loxstedt. Am Mittwoch (22.07.2026) wurde gegen 23:30 Uhr zunächst durch Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Bremen ein 31-jähriger Bremerhavener mit seinem PKW auf der BAB 27, Anschlussstelle Bremerhaven-Süd, kontrolliert.

Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel steht, sodass Einsatzkräfte des Polizeikommissariates Geestland den weiteren Sachverhalt übernahmen. Ein durchgeführter Vortest schlug positiv auf THC an. Außerdem wurde festgestellt, dass für den PKW keine Haftpflichtversicherung mehr bestand. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Kennzeichen entsiegelt sowie die Weiterfahrt untersagt.

Osten. Ebenfalls am Mittwoch, kurz vor Mitternacht, wurde in der Fährstraße in Osten ein 26-jähriger aus Fredenbeck kontrolliert. Er stand hierbei unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell