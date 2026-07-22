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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Trunkenheit auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/BAB27. Am Dienstag (21.07.2025) kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeikommissariates Geestland gegen 23:15 Uhr die Fahrzeugführerin eines PKW Mercedes auf der BAB 27 im Bereich Wurster Nordseeküste.

Bevor eine Kontrolle durchgeführt werden konnte, kam es zu einem Beinaheunfall mit einem Streifenwagen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 56-jährige Geestländerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Aufgrund der Gefährdung durch den Beinaheunfall mit dem Streifenwagen in Verbindung mit den zuvor festgestellten Fahrauffälligkeiten ist der Fahrzeugführerin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt worden.

Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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