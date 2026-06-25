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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Motorradfahrer bei Auffahrunfall in Oberhausen schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Emmericher Straße ist am Mittwochabend (24.06.) ein 45-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 34-Jährige gegen 20:00 Uhr mit ihrem Pkw (Kia Rio) die Emmericher Straße in Fahrtrichtung Dinslaken. In Höhe der Einmündung Habichtstraße bremste sie ihr Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen ab. Ein hinter ihr fahrender 45-jähriger Motorradfahrer (Kawasaki) konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Heck des Pkw auf.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Pkw als auch das Motorrad wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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