Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Einbruch in Lüdingworth mit vier festgenommenen Tatverdächtigen - Eigentümer eines Goldringes gesucht (Fotos im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Lüdingworth. Wie berichtet kam es in der Nacht zu Montag (20.07.2026) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lüdingworth. Hierbei konnten vier Tatverdächtige gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei den Personen wurde unter anderem ein Goldring mit Gravur aufgefunden, welcher bisher nicht zugeordnet werden konnte. Der/Die Geschädigte wird gebeten, sich bei Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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