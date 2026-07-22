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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Einbruch in Lüdingworth mit vier festgenommenen Tatverdächtigen - Eigentümer eines Goldringes gesucht (Fotos im Anhang)

POL-CUX: Nach Einbruch in Lüdingworth mit vier festgenommenen Tatverdächtigen - Eigentümer eines Goldringes gesucht (Fotos im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Lüdingworth. Wie berichtet kam es in der Nacht zu Montag (20.07.2026) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lüdingworth. Hierbei konnten vier Tatverdächtige gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei den Personen wurde unter anderem ein Goldring mit Gravur aufgefunden, welcher bisher nicht zugeordnet werden konnte. Der/Die Geschädigte wird gebeten, sich bei Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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