Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verdächtige Personen in Lüdingworth und Altenbruch - Hinweise zur Verbreitung von Bild- und Videodateien

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Lüdingworth/Altenbruch. Am heutigen Mittwoch (22.07.2026) wurden der Polizei in Cuxhaven zwei verdächtige Personen in Lüdingworth gemeldet, welche sich verdächtig verhalten sollen und dabei auch Grundstücke betreten haben sollen.

Die Personen wurden durch private Kameras videografiert. Die Vidoes mit den Personen, auf denen auch mindestens eine Person mit Gesicht zu erkennen ist, werdem aktuell stark über soziale Medien und Messanger-Dienste verbreitet.

Die Polizei Cuxhaven hat die Videos ebenfalls mehrfach erhalten. Entsprechende Maßnahmen werden getroffen. Derzeit sind keine Straftaten in diesem Zusammenhang bekannt geworden.

Weiter folgender Hinweis:

Es ist wichtig und richtig aufmerksam zu sein und sich gegenseitig zu warnen. Jedoch dürfen Videoaufnahmen von Personen, auf denen z.B. Gesichter zu sehen sind, NICHT ungefiltert weiterverbreitet werden. Öffentliche Verbreitungen unterliegen den Strafverfolgungsbehörden. Diese sind an hohe rechtliche Hürden gebunden.

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