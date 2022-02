Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autofahrerin verliert Kontrolle über Fahrzeug und gerät in den Gegenverkehr: Eine Beteiligte schwer, zwei weitere leicht verletzt

Bei der Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug ist am Montag, 21.02.2022, nahe dem Wunstorfer Ortsteil Liethe eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 19-Jährige war mit ihrem Auto auf der Leinechaussee unterwegs, als sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Nach der Kollision mit einem entgegenkommenden Auto überschlug sich das Fahrzeug der jungen Frau.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr die 19-Jährige am Montagnachmittag gegen 16:10 Uhr die Leinechaussee nahe Liethe. Kurz vor dem Ortseingang wollte die aus Richtung Blumenau kommende Frau in einer Rechtskurve bremsen, als sie auf der regennassen Fahrbahn plötzlich die Kontrolle über ihren VW Fox verlor. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es mit einem entgegenkommenden Ford Mondeo mit einem 61-Jährigen am Steuer kollidierte.

Während der Ford quer zur Fahrtrichtung auf dem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen kam, kippte der VW Fox auf das Dach. Die 19 Jahre alte Fahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Auch der 61-Jährige und dessen 30 Jahre alter Beifahrer kamen ins Krankenhaus, konnten dieses nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen.

Bei der Kollision wurde zudem ein Vorderrad des VW Fox abgerissen und gegen einen Ford Focus, der hinter dem Auto des 61-Jährigen fuhr, geschleudert. Der 46 Jahre alte Fahrer blieb dabei unverletzt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit insgesamt 5.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram, ms

