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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Versuchter Raubüberfall auf Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Dienstagvormittag (12.05.) kam es gegen 08:25 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall auf ein Kiosk an der Kirschenallee.

Ein bislang unbekannter Mann hatte hierfür zunächst versucht sich über den verschlossenen Eingang, der nur für Befugte vorgesehen ist, Zutritt zum Kiosk zu verschaffen. Der Verkauf erfolgt grundsätzlich nur über ein zur Kirschenallee ausgerichtetes Verkaufsfenster.

Der Unbekannte klopfte an der Eingangstür zum Kiosk, woraufhin die 62- jährige Mitarbeiterin aus Moers die Tür öffnete. Der Mann forderte den Einlass in das Kiosk unter Vorhalt einer Schusswaffe. Die 62- Jährige stieß den Mann geistesgegenwärtig zur Seite und verschloss die Tür, woraufhin der Unbekannte zu Fuß in Richtung Ernst-Holla-Straße flüchtete.

Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des unbekannten Tatverdächtigen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 165- 170 cm groß, schmale Statur, dunkel gekleidet mit einem über das Gesicht gezogenem schwarzen Schal.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können und in dem Bereich zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 zu melden.

/cd Ref. 260512-0955

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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