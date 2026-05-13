Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelmarkt

Moers (ots)

Heute Morgen (13.05.) drangen unbekannte Täter zwischen 04:00 Uhr und 04:20 Uhr in einen Lebensmittelmarkt auf der Homberger Straße ein.

Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Schiebetür des Haupteingangs. Der Glaseinsatz war zerbrochen und die Tür nicht mehr in der Verankerung.

Im Bereich der Kassen öffneten die Täter Behältnisse für Tabakwaren. Ob sie Beute machten, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260513-0452

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell