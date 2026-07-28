Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Falsche Herdplatte angeschaltet - Heißluftfritteuse verbrennt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Montag gegen 13.30 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Oberen Landstraße gerufen worden. Dort befindet sich außer Wohnungen auch eine Arztpraxis. Gebrannt hatte es in einer Küche, wo der Bewohner kochen wollte, dabei aber die Herdplatten verwechselte. Er schaltete diejenige ein, auf der die Heißluftfritteuse stand. Das Gerät schmolz und verursachte Rauch. Bei drei Personen bestand anschließend der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, dies bewahrheitete sich zum Glück nicht. Es entstand kein Gebäudeschaden. /hei (636)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell