Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Bier führen zur Ordnungswidrigkeitenanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.03.2026 um 23:05 Uhr wurde ein 37-Jähriger mit seinem Mercedes in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte ausgehend von dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab ein en Wert von 0,59 Promille. Hierzu gab der aus Neustadt/W. stammende Mann an, dass er vor Fahrtantritt zwei Bier getrunken habe. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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