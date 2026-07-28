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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Kindergruppe zündelt - Wiesenstück gerät in Brand

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Anwohnerinnen helfen beim Löschen

Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Eine Gruppe von vier Jungen zwischen acht und zehn Jahren hat am Montagnachmittag in Elmpt ausprobiert, ob man mit einem Feuerzeug eine Wiese anzünden kann. Die Jungen hatten auf einem Spielplatz ein Feuerzeug gefunden und waren damit zu der kleinen Wiese an der Schulstraße gegangen. Wer von ihnen dann die Versuche unternommen hat, die Wiese anzuzünden, ist noch nicht ganz klar. Als das trockene Gras brannte, entfernten sich drei der Jungen, während der vierte versuchte, das Feuer zu löschen. Unterstützt von zwei Anwohnerinnen gelang das auch, die verbrannte Fläche blieb auf etwa drei Quadratmeter beschränkt. Einer der Jungen kam dann auch noch zurück, um bei den Löscharbeiten zu helfen. Alle blieben unverletzt. Die Polizei appelliert hier eindringlich an alle Eltern: Die Ferien laden Kinder dazu ein, ein wenig zu experimentieren. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Gefahr, die von Feuer ausgeht, gerade bei der momentan herrschenden Trockenheit. /hei (635)

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Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

 
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