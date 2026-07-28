Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Seniorin bestohlen - Betrüger unterwegs

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Montag kam es in der Straße Knickelsdorf in Willich-Schiefbahn zu einem Betrug an einer Seniorin. Die Seniorin hielt sich vor ihrem Haus auf, als sie gegen 10:25 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann verwickelte die Frau in ein Gespräch und lenkte sie so sehr ab, dass ein zweiter Mann unbemerkt in das geöffnete Haus eindringen konnte. Als die Seniorin wenig später zurück ins Haus ging, entdeckte sie den unbekannten Dieb. Sie verließ sofort das Haus und begab sich zu ihrer Nachbarin, die die Polizei kontaktierte. Von dort aus konnten sie beobachten, wie der Mann wenige Augenblicke später aus dem Haus flüchtete und über den Garten der Nachbarin davonging. Wenig später stellte die Seniorin den Diebstahl von Schmuck fest. Der Mann, der die Seniorin vor der Haustür angesprochen hatte, war zwischen 28 und 32 Jahre alt, circa 180 cm groß, stämmig und hatte kurze schwarze Locken. Er trug eine kurze, verwaschene, schwarze Jeans, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Trainingsjacke, Sneaker und eine schwarze Umhängetasche. Der zweite Mann war zwischen 25 und 30 Jahren alt, circa 185 cm groß und hatte etwas Bart. Er trug ein schwarzes Shirt mit rotem Abzeichen und eine lange schwarze Hose. Er hatte eine schmale Statur. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach den beiden Männern verlief negativ. Falls Sie Hinweise zu den beiden Männern oder andere sachdienliche Hinweise haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 6. /jk (633)

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