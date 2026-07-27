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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Nettetaler flieht vor der Polizei

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Sonntagabend ist ein 22-Jähriger aus Nettetal mit seinem Auto vor einer Streife geflohen, die ihn kontrollieren wollte. Jetzt warten etliche Anzeigen auf ihn. Der Reihe nach: Gegen 20.50 Uhr fiel einer Streife der Audi des 22-Jährigen auf der Kölner Straße in Kaldenkirchen auf. Die Einsatzkräfte beschlossen, eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen und gaben Anhaltezeichen. Der Mann tat jedoch das Gegenteil von dem, was von ihm erwartet wurde - er gab Gas und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Das ging nicht lange gut. Nach einem Abbiegevorgang verlor er die Kontrolle über sein zu schnelles Fahrzeug und krachte in einen geparkten Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch in ein weiteres geparktes Auto geschoben. Dass der junge Mann nicht über einen Führerschein verfügt, war nicht der einzige Grund, warum er vor der Polizei floh, wie sich schnell herausstellte. Im Auto befand sich eine geladene Schreckschusswaffe. Außerdem gingen die Einsatzkräfte dem intensiven Cannabisgeruch auf den Grund und wurden fündig. In einem Stoffbeutel befand sich eine nicht geringe Menge Marihuana. Zusätzlich fanden die Beamten noch eine geringe Menge Amphetamin und Bargeld. Aufgrund der Gesamtumstände hat sich der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln ergeben. Der 22-Jährige und seine 17-jährige Beifahrerin wurden vorläufig festgenommen und später aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen. Ob der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand, wird das Ergebnis einer Blutprobe klären. Die Ermittlungen laufen sowohl beim Verkehrskommissariat als auch beim Kriminalkommissariat 2. Bei den Vorwürfen, deren Verdacht geprüft wird, handelt es sich um den Handel mit Betäubungsmitteln, um ein illegales Kraftfahrzeugrennen, die Gefährdung des Straßenverkehrs, den Verkehrsunfall mit Sachschaden, das Fahren ohne Führerschein, das Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dazu erhält das Straßenverkehrsamt eine Nachricht, das dann wiederum überprüfen kann, ob der Mann grundsätzlich geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu fahren. Natürlich wurden die Schreckschusswaffe, die Drogen und auch das Auto sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. /hei (630)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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