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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zigarettenautomat aufgebrochen - wer kann Hinweise geben?

Kempen (ots)

Augenscheinlich in der Nacht von Freitag auf Samstag ist am Industriering Ost in Kempen, auf dem Parkplatz gegenüber eines Fitnessstudios, ein Zigarettenautomat aufgehebelt und geleert worden. Ein Mitarbeiter des Fitnessstudios bemerkte am Samstagmorgen um kurz vor 9 Uhr den beschädigten Automaten. Am Freitagnachmittag um 17 Uhr war dieser noch unversehrt gewesen. Im Automaten befanden sich beim Eintreffen der Polizei weder Zigaretten noch Bargeld. Dafür lag ein rotes Stofftier im Ausgabeschacht. Wer hat am Freitagabend oder in der Nacht zu Samstag am Industriering verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 2. /hei (629)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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