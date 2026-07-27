Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Diebstahl aus Schaufenster - Unbekannte erbeuten Kette

Kempen (ots)

Gegen 3 Uhr nachts am Montagmorgen kam es zu einem Diebstahl aus dem Schaufenster eines Goldschmiede-Betriebs in der Petersstraße in Kempen. Ein Anwohner hörte laute Geräusche. Als er aus dem Fenster schaute, sah er zwei Männer, welche sich an dem Schaufenster aufhielten. Anschließend stiegen sie auf einen E-Scooter und flüchteten. Falls Sie Hinweise zu den Unbekannten haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0./jk (627)

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