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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Kleingartenanlage - Hinweise gesucht

Viersen-Dülken (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Samstag gegen 05:35 Uhr in zwei Parzellen einer Kleingartenanlage in Dülken in der Eintrachtstraße eingebrochen. Die Person stahl diverses elektronisches Werkzeug und Utensilien, um Zigaretten selbst zu stopfen. Der Unbekannte ist zwischen 170 und 180cm groß, hat eine schlanke Statur. Er trug ein schwarzes Basecap, einen gelben Kapuzenpullover, eine weiße, kurze Sporthose, schwarze Socken mit schwarzen Badelatschen der Marke Adidas und einen dunkelblauen Rucksack. Falls Sie am frühen Samstagmorgen etwas Verdächtiges beobachten konnten, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (626)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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