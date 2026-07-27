Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Willich: Zwei Autos gestohlen - Polizei sucht Hinweise

Kempen/Willich (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Diebstählen von Autos. Zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen wurde ein Fiat Abarth 500 aus der Straße Josefplatz in Willich gestohlen. Der blaue Fiat Abarth 500 aus dem Jahr 2019 hat das amtliche Kennzeichen VIE MH 904. Am Sonntagabend passierte der zweite Diebstahl. Ein Mitarbeiter einer Pizzeria übergab gegen 19:25 Uhr eine Essenslieferung in der Graf-Bernadotte-Straße in Kempen. Während dieser Zeit ließ er seinen Lieferwagen mit eingeschaltetem Motor offen stehen. Als der Lieferant zu dem Auto zurückkehren wollte, war dieses weg. Bei dem Wagen handelt es sich um einen Mazda 2 aus dem Jahr 2009 in der Farbe Braun mit dem Kennzeichen MG AL 3012. Falls Sie Hinweise zum Verbleib der Autos haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (624)

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