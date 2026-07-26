Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Clörath: PKW und Carport brannten - Haben Sie etwas Verdächtiges gesehen?

Viersen (ots)

Am Sonntag, 26.07.2026 gegen 03:07 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand auf dem Steeghütter Weg in Viersen-Clörath aus. Ein PKW, der unter einem Carport geparkt war, fing aus bislang unklarer Ursache Feuer. Durch den Brand wurde unter anderem ein weiterer PKW und das Carport stark beschädigt. Personen oder ein angrenzendes Wohnhaus kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. /MG (621)

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