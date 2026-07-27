Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: 35-Jähriger versucht erneut, in Discounter einzubrechen - vorläufige Festnahme

Viersen-Süchteln (ots)

Am Sonntag, 26. Juli, gegen 01:50 Uhr, versuchte ein 35-Jähriger ohne festen Wohnsitz, in einen Discounter in der Düsseldorfer Straße in Süchteln einzubrechen. Er versuchte, die Scheibe der Filiale mit einem Gullydeckel zu zerstören, was ihm jedoch nicht gelang. Eine Zeugin und ein Zeuge konnten den einschlägig polizeibekannten Mann bei der Tat beobachten. Er wurde durch Einsatzkräfte im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen. Am Sonntagmorgen wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. /jk (623)

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