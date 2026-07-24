Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Kurzzeitig gestohlener Rettungswagen in Brüggen-Bracht

Brüggen-Bracht (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Kreis Viersen und Kreispolizeibehörde Viersen

Am Donnerstag, 23.07.2026, hat ein noch unbekannter Täter einen Rettungswagen entwendet, der sich in einem Notfalleinsatz befunden hat. Die auf dem Wagen eingesetzten Rettungskräfte waren mit der Betreuung eines Patienten beschäftigt, sodass der Täter den Wagen an der Straße Hülst in Bracht stehlen konnte. Weit gekommen ist der Unbekannte nicht. Im Kreuzungsbereich Kahrstraße/Eichendorffstraße konnten Einsatzkräfte der Polizei das Fahrzeug kurz darauf auffinden. Dem Patienten geht es gut, er konnte wenig später mithilfe eines anderen Einsatzfahrzeugs in eine Klinik transportiert werden. "Wir sind fassungslos über solch eine abscheuliche Tat. Angriffe oder Sabotagehandlungen, die Rettungskräfte an ihrem lebenswichtigen Einsatz hindern, sind durch nichts zu rechtfertigen. Dass in diesem Fall niemand zu Schaden gekommen ist, ist ein großes Glück. Man mag sich kaum vorstellen, welche Folgen ein solcher Vorfall bei einem akuten medizinischen Notfall hätte haben können. Es ist jetzt wichtig, die Tat lückenlos aufzuklären und den Verantwortlichen konsequent zur Rechenschaft zu ziehen", sagt Kreisdirektor Ingo Schabrich. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt nun und wertet vorhandene Hinweise aus. Sollten Sie etwas zur Aufklärung beitragen können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (620)

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