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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Mann wird verprügelt - Kripo sucht nach Hinweisen

Kempen (ots)

Unbekannte Jugendliche schlagen und treten auf einen jungen Mann ein. Ein 22-Jähriger aus Kempen hielt sich am Samstagabend seit einigen Stunden mit Freunden auf dem Bolzplatz in der Oelstraße auf. In dieser Zeit wurde er von drei Jugendlichen beleidigt und getriezt. Gegen 19:50 Uhr wollte er ihnen zu verstehen geben, dass er diese Situation nicht mehr mit sich machen lasse, und wurde den Jugendlichen gegenüber lauter. Daraufhin griffen sie ihn körperlich an. Sie schlugen und traten auf ihn ein, wodurch er stürzte. Später ergriffen sie die Flucht. Der Kempener wurde leicht verletzt. Alle Jugendlichen waren zwischen 15 und 17 Jahre alt und hatten eine normale Statur. Der Erste hatte kurze rote, lockige Haare, war circa 190 cm groß und trug eine graue Jacke und eine schwarze Hose. Der Zweite hatte dunkle, kurze Haare und einen Schnurrbart. Er trug ein rotes T-Shirt, eine schwarze kurze Hose und eine schwarze Basecap. Der Dritte hatte ebenfalls dunkle, kurze Haare und ist circa 175 cm groß. Falls Sie am Samstagabend etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Jugendlichen machen können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 5. /jk (622)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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