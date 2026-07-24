Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gemeinsam sicher in den Urlaub - Ferienreisekontrollen

Kreis Viersen (ots)

Anlässlich der in der vergangenen Woche gestarteten Sommerferien in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei Viersen am Donnerstag, 23. Juli, Kontrollen an unterschiedlichen Standorten durchgeführt. Im Fokus standen dabei insbesondere Wohnwagen, Wohnmobile und weitere Gespanne. In Elmpt auf der Roermonder Straße, in Brüggen auf der Swalmener Straße, in Nettetal-Dyck auf der B 509 und in Viersen auf der Krefelder Straße führten Einsatzkräfte der Direktionen Verkehr, Gefahrenabwehr und Einsatz, sowie Kriminalität Kontrollen durch. Ein besonderes Augenmerk legten die Beamtinnen und Beamten auf die ordnungsgemäße Beladung der Fahrzeuge sowie die Sicherung der mitgeführten Ladung. Gerade bei Wohnmobilen und Gespannen können Überladung oder mangelhaft gesicherte Gegenstände im Falle einer Gefahrenbremsung oder eines Ausweichmanövers schwerwiegende Folgen haben. Im Verlauf des Einsatzes stellten die Einsatzkräfte insgesamt vier Verstöße wegen Überladung fest, davon zwei im Ordnungswidrigkeiten- und zwei im Verwarngeldbereich. Darüber hinaus ahndeten sie fünf Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung, von denen einer als Ordnungswidrigkeit geahndet wurde. Doch nicht nur das Reisegepäck nahmen die Einsatzkräfte genau unter die Lupe. Bei den stationären und mobilen Kontrollen stellten sie zudem acht Geschwindigkeitsverstöße sowie zwei Fahrzeuge mit überfälliger Hauptuntersuchung fest. Hinzu kamen einzelne Verstöße unter anderem wegen der Nutzung eines Mobiltelefons auf dem Fahrrad, falschen Abbiegens, eines Rotlichtverstoßes durch einen Fußgänger und einer nicht mitgeführten Warnweste. Gerade auf dem Weg in den Urlaub können überladene Fahrzeuge oder unzureichend gesicherte Ladung zu einer Gefahr werden. Ein höheres Fahrzeuggewicht kann sich unter anderem auf das Brems- und Fahrverhalten auswirken. Ungesicherte Gegenstände können bei einer starken Bremsung oder einem Unfall verrutschen oder umhergeschleudert werden. Die Polizei Viersen appelliert deshalb an alle Reisenden: Prüfen Sie vor Fahrtantritt das zulässige Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs und achten Sie darauf, dass Gepäck und andere Gegenstände sicher verstaut sind. So steht einer sicheren Fahrt in den Urlaub nichts im Wege. Bei der Kontrolle eines Wohnmobils stellten die Einsatzkräfte neben ungesicherter Ladung auch zwei nicht gesicherte Hunde fest. Einer der Hunde befand sich im Wohnbereich des Fahrzeugs, der andere im Fußraum zwischen den Beinen des Fahrzeugführers. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch mitreisende Tiere während der Fahrt ausreichend gesichert werden müssen. Das gilt ebenso für Fahrten mit Wohnmobilen und Wohnwagengespannen. Eine geeignete Sicherung schützt nicht nur die Tiere selbst, sondern verhindert auch, dass sie bei einem Brems- oder Ausweichmanöver zur Gefahr für die Fahrzeuginsassen werden. Auf unseren Social Media Kanälen haben wir diese Woche ein Video zur richtigen Sicherung von Tieren veröffentlicht welche Sie unter folgenden Links öffnen können:

Instagram: https://www.instagram.com/p/DbAO0WOC4Xi/ Facebook: https://www.facebook.com/reel/4661953104036651 Die festgestellten Verstöße zeigen, dass gezielte Kontrollen weiterhin notwendig sind und zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beitragen. Insgesamt blickt die Polizei auf einen erfolgreichen Einsatz zurück. /jk (619)

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