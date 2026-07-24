Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Dreister Raub aus Einfamilienhaus - die Polizei bittet um Hinweise

Willich (ots)

Auf dreiste Art ist am Donnerstag gegen Mittag eine Seniorin aus Willich Opfer eines räuberischen Diebstahls geworden. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu zwei unbekannten Tätern geben können. Ein bislang unbekannter Mann hatte an der Haustür der Seniorin auf der Anrather Straße geklingelt und nach einem Stift gefragt. Die Geschädigte bat den Mann, vor der Tür zu warten, während sie einen Stift holte. Der Fremde folgte ihr jedoch unaufgefordert bis in die Küche. Aus bislang nicht geklärten Gründen unterschrieb die Dame dort ein Dokument, das dem Anschein nach einem Schwerbehindertenausweis ähnelte. Anschließend verließ der Mann das Haus. Wenig später hörte die Seniorin Geräusche aus dem ersten Obergeschoss. Als sie nachsehen wollte, kam ihr auf der Treppe ein zweiter unbekannter Mann entgegen, der zwei Plastiktüten in der Hand trug. Als die alte Dame versuchte, den Mann aufzuhalten, schubste dieser sie zur Seite und flüchtete aus dem Haus. Die Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Männer entfernten sich jeweils zu Fuß in Richtung stadtauswärts. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei männliche Personen. Beide hatten kurze schwarze Haare und waren 40 bis 50 Jahre alt. Der erste Tatverdächtige war etwa 1,78 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug einen dunklen Voll- und Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer kurzen schwarzen Hose sowie einem schwarzen T-Shirt mit roten und grünen Querstreifen auf der Brust. Der zweite Tatverdächtige war etwas kleiner, etwa 1,70 bis 1,75 Meter. Er war ebenfalls von kräftiger Statur, aber schlanker als der erste Mann. Er trug einen dunklen Vollbart, ohne Oberlippenbart und war bekleidet mit einer kurzen schwarzen Hose und einem dunklen -Shirt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02162377-0. /xx (617)

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