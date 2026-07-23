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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen/Selfkant-Tüddern: Gestohlener Mustang aufgefunden und sichergestellt

Nettetal-Kaldenkirchen/Selfkant-Tüddern (ots)

In der Nacht zum 21. Juli waren bei einem auf Oldtimer spezialisierten Autohaus in Kaldenkirchen ein Mustang und ein Porsche Targa gestohlen worden (wir berichteten in unserer Meldung 608). Der Mustang wurde am Morgen des 22. Juli (Mittwoch) auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Tüddern entdeckt und von der Polizei des Kreises Heinsberg sichergestellt. Von dem zweiten Fahrzeug fehlt weiterhin jede Spur. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt weiterhin das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (614)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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