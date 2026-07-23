Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Radfahrerin missachtet Vorfahrt am Kreisverkehr - angefahren und verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Mittwoch gegen 16.40 Uhr ist eine Radfahrerin am Kreisverkehr Düsseldorfer Straße/Biwak/Unterschelthof von einem Pkw angefahren und verletzt worden. An diesem Kreisverkehr gibt es einen kombinierten Geh- und Radweg. Wer diesen benutzt, muss an der Düsseldorfer Straße den Fahrzeugen, die in den Kreisverkehr einfahren wollen, Vorfahrt gewähren. Ein 38-jähriger Krefelder war mit dem Auto auf der Düsseldorfer Straße unterwegs, wollte in den Kreisverkehr einfahren, um ihn dann direkt in Richtung Biwak wieder zu verlassen. Verkehrsbedingt musste er anhalten, weil im Kreisverkehr andere Fahrzeuge unterwegs waren. Die 49-jährige Radfahrerin aus Viersen hatte nach eigener Aussage angenommen, er halte an, um sie auf dem Geh- und Radweg passieren zu lassen und war deshalb gefahren. Sie verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde in ein Krankenhaus gebracht. /hei (615)

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