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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei fasst polizeibekannten Mann mit gestohlenem Fahrrad

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag gegen 17:15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei auf der Viersener Straße in Dülken ein Radfahrer auf, der während der Fahrt telefonierte. Als die Einsatzkräfte den Mann aus dem Streifenwagen heraus ansprachen, beleidigte er sie umgehend. Die Beamtinnen und Beamten erkannten den Mann als einen 19-jährigen Viersener, der der Polizei bekannt ist. Der Aufforderung, stehen zu bleiben, kam der Radfahrer nicht nach. Die Polizei musste sich daher mit dem Streifenwagen vor den 19-Jährigen Intensivtäter stellen, um ihn anzuhalten. Nachdem seine Personalien festgestellt worden waren, überprüften die Einsatzkräfte auch das Fahrrad. Dabei stellte sich heraus, dass dieses zur Fahndung ausgeschrieben war. Dem 19-Jährigen wurde mitgeteilt, dass sein Fahrrad sichergestellt werden würde. Daraufhin leistete er erheblichen Widerstand. Er schlug und trat um sich. Dabei wurde niemand verletzt. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den Mann zu überwältigen und zur Polizeiwache zu bringen. Während der Fahrt und auch später im Gewahrsam verhielt sich der Intensivtäter weiterhin aggressiv. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er heute Morgen aus dem Gewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. /jk (616)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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