Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und E-Scooter

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Gummersbach (ots)

Am Samstagmorgen (18. Juli) kam es auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Friedrichstaler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Gummersbacher verletzt wurden. Gegen 6:55 Uhr fuhr ein 33-Jähriger auf seinem E-Scooter aus Richtung Vollmerhausen in Fahrtrichtung Niederseßmar. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Im Alten Feld" kam es zur Kollision mit einem 63-jährigen Fahrradfahrer, welcher in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen war. Die beiden Männer kamen zu Fall und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht - der 63-Jährige mit schweren und der 33-Jährige mit leichten Verletzungen.

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