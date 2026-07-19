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POL-GM: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und E-Scooter

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und E-Scooter
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Gummersbach (ots)

Am Samstagmorgen (18. Juli) kam es auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Friedrichstaler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Gummersbacher verletzt wurden. Gegen 6:55 Uhr fuhr ein 33-Jähriger auf seinem E-Scooter aus Richtung Vollmerhausen in Fahrtrichtung Niederseßmar. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Im Alten Feld" kam es zur Kollision mit einem 63-jährigen Fahrradfahrer, welcher in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen war. Die beiden Männer kamen zu Fall und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht - der 63-Jährige mit schweren und der 33-Jährige mit leichten Verletzungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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