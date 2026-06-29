Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Schreck in den frühen Morgenstunden: Am Montag gegen 03:30 Uhr wurde ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Rotenburger Straße durch einen lauten Knall aufgeschreckt, den er bei geöffnetem Fenster wahrnahm.

Wenig später stellte sich heraus, dass sich offenbar unbekannte Täter Zutritt zum rückwärtigen Kellerbereich des Hauses verschafft hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten eine Musikbox sowie eine Endstufe und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in den frühen Morgenstunden im Bereich der Rotenburger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter den Telefonnummern 0541/327-2115 oder 0541/327-3203 zu melden.

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