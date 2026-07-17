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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rettungshubschrauber nach Motorradunfall im Einsatz

Waldbröl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B256 in Waldbröl-Spurkenbach, wurde am frühen Freitagabend (17.07.2026) ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 17-jährige Motorradfahrer aus Niederkassel befuhr die B256 aus Fahrtrichtung Waldbröl in Fahrtrichtung Windeck. In Höhe des Ortsteils Spurkenbach kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einem Verkehrsschild. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde, nach notärztlicher Behandlung, mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Bonn verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000EUR. Während der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit zeitweise nur noch einspurig befahrbar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.07.2026 – 14:25

    POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

    Wiehl (ots) - Am Freitag (17. Juli) kam es in Wiehl-Remperg zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13:15 Uhr wollte ein 53-Jähriger aus Reichshof mit seinem Transporter von der Biebersteiner Straße auf die Oberwiehler Straße (L 336) abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 63-Jährigen aus Reichshof, der auf der bevorrechtigten Oberwiehler Straße in Richtung Wiehl unterwegs war. Der 63-Jährige ...

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