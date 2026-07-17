Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rettungshubschrauber nach Motorradunfall im Einsatz

Waldbröl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B256 in Waldbröl-Spurkenbach, wurde am frühen Freitagabend (17.07.2026) ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 17-jährige Motorradfahrer aus Niederkassel befuhr die B256 aus Fahrtrichtung Waldbröl in Fahrtrichtung Windeck. In Höhe des Ortsteils Spurkenbach kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einem Verkehrsschild. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde, nach notärztlicher Behandlung, mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Bonn verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000EUR. Während der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit zeitweise nur noch einspurig befahrbar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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