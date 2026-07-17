Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Wiehl (ots)

Am Freitag (17. Juli) kam es in Wiehl-Remperg zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13:15 Uhr wollte ein 53-Jähriger aus Reichshof mit seinem Transporter von der Biebersteiner Straße auf die Oberwiehler Straße (L 336) abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 63-Jährigen aus Reichshof, der auf der bevorrechtigten Oberwiehler Straße in Richtung Wiehl unterwegs war. Der 63-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Seine beiden Mitfahrenden, 36 und 13 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Beide wurden mit Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Transporters überstand den Unfall unverletzt. Die L 336 ist im Bereich der Unfallstelle zurzeit noch voll gesperrt.

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