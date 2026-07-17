PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Wiehl (ots)

Am Freitag (17. Juli) kam es in Wiehl-Remperg zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13:15 Uhr wollte ein 53-Jähriger aus Reichshof mit seinem Transporter von der Biebersteiner Straße auf die Oberwiehler Straße (L 336) abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 63-Jährigen aus Reichshof, der auf der bevorrechtigten Oberwiehler Straße in Richtung Wiehl unterwegs war. Der 63-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Seine beiden Mitfahrenden, 36 und 13 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Beide wurden mit Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Transporters überstand den Unfall unverletzt. Die L 336 ist im Bereich der Unfallstelle zurzeit noch voll gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 10:30

    POL-GM: Sachbeschädigung an Bagger

    Morsbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15./16. Juli) waren Unbekannte auf einem Friedhof in der Dechant-Strack-Straße unterwegs. Die Kriminellen schlugen an einem Bagger die linke, gläserne Tür der Fahrzeugkabine ein. Der rote Bagger des Herstellers "Takeuchi" stand geparkt zwischen den Gräbern. Die Vandalen entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 10:30

    POL-GM: Seniorin reagiert genau richtig - Betrüger mit Schockanruf nicht erfolgreich

    Morsbach (ots) - Am Abend des 16. Juli (Donnerstag) klingelte gegen 20:45 Uhr das Telefon einer 86-jährigen Morsbacherin. Als die Seniorin das Gespräch entgegennahm, erklang am anderen Ende der Leitung sogleich das laute Weinen einer Frau. Die Frau berichtete, dass sie sich aufgrund einer schweren Erkrankung in einer Kölner Klinik befinden würde. Daraufhin wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren