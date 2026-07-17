Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich
Lindlar (ots)
Ein 48-jähriger Autofahrer aus Kürten war am Donnerstag (16. Juli) auf der K38 aus Richtung Hohkeppel in Fahrtrichtung Schmitzhöhe unterwegs. Als der 48-Jährige gegen 12:30 Uhr die Kreuzung "L299/K38" passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota einer 46-jährigen Lindlarerin, welche auf der bevorrechtigten L299 in Richtung Obersteeg gefahren war. Durch den Zusammenstoß erlitt die Lindlarerin zwar leichte Verletzungen, lehnte aber die Alarmierung eines Rettungswagens ab. Der 48-jährige Kürtener sowie die Beifahrerin im Toyota, eine 48-jährige Frau aus Lindlar, überstanden den Verkehrsunfall verletzungsfrei.
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