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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Update zum Verkehrsunfall in Wiehl-Remperg https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6316774

Wiehl (ots)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6316774 Die Sperrung der L 336 ist aufgehoben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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    Wiehl (ots) - Am Freitag (17. Juli) kam es in Wiehl-Remperg zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13:15 Uhr wollte ein 53-Jähriger aus Reichshof mit seinem Transporter von der Biebersteiner Straße auf die Oberwiehler Straße (L 336) abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 63-Jährigen aus Reichshof, der auf der bevorrechtigten Oberwiehler Straße in Richtung Wiehl unterwegs war. Der 63-Jährige ...

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