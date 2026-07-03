Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hettenleidelheim (ots)

Am 02.07.2026 gegen 12:00 Uhr kam es in der Wattenheimer Straße in Hettenleidelheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte beim Einfahren in eine Parklücke den daneben geparkten Pkw (schwarzer Skoda) eines 29-Jährigen aus dem Donnersbergkreis. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Pkw des 29-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem unbekannten Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

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