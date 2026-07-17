Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sachbeschädigung an Bagger

Morsbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15./16. Juli) waren Unbekannte auf einem Friedhof in der Dechant-Strack-Straße unterwegs. Die Kriminellen schlugen an einem Bagger die linke, gläserne Tür der Fahrzeugkabine ein. Der rote Bagger des Herstellers "Takeuchi" stand geparkt zwischen den Gräbern. Die Vandalen entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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