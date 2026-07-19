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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Unfallbeteiligter flüchtig

Wipperfürth (ots)

Ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer war am Freitag (17. Juli) auf der K13 aus Richtung Wipperfürth in Fahrtrichtung der Ortschaft "Egen" unterwegs. In einer Rechtskurve kam dem 16-jährigen Wipperfürther gegen 12:30 Uhr ein Auto auf seiner Fahrbahnhälfte entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Zweiradfahrer stark ab und wich nach rechts aus. Bei dem Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über seine Aprilia, stürzte zu Boden und rutschte im weiteren Verlauf über eine angrenzende Wiese. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort. Rettungskräfte brachten den 16-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Angehörige kümmerten sich um die Bergung des Kleinkraftrads. Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz vor der Ortschaft "Egen". Laut einer Zeugenaussage, könnte es sich bei dem flüchtigen Auto um einen kleinen, schwarzen oder dunkelblauen VW, gegebenenfalls um einen Polo, gehandelt haben.

Bislang fehlt von dem Autofahrer oder der Autofahrerin jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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