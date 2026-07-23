Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Kiosk

Viersen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Zeuge gegen 23 Uhr laute Geräusche am Rathausmarkt aus Richtung des Kiosks am Busbahnhof wahrgenommen. Als er sich dem Geschäft näherte, sah er einen Mann, der mehrfach mit einem Gullideckel gegen die Fensterscheibe schlug, bis diese zersprang. Im Anschluss habe der Mann die Scheibe mit den Händen vollends eingedrückt und den Kiosk betreten. Der Tatverdächtige, ein 35-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, wurde noch am Tatort angetroffen und festgenommen. /xx (613)

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