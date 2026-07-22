Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schreck in der Morgenstunde- Einbrecher steht neben dem Bett

Viersen-Süchteln (ots)

Als ein 59-jähriger Mann aus Süchteln am Mittwochmorgen kurz nach 04:00 Uhr wach wurde, weil eine Person neben seinem Bett stand, hielt er diese zunächst für seine Ehefrau. Erst als er seine vermeintliche Ehefrau ansprach und diese die Flucht ergriff bemerkte er, dass es sich bei der Person um einen ihm unbekannten Mann handelte. Der 59-jährige verfolgte den Flüchtenden, der durch die Haustür auf den Gehlingsweg hinauslief und dabei seinem Verfolger die Tür vor der Nase zuschlug. Als dieser auf die Straße hinaustrat, war der Täter mitsamt seiner Beute - unter anderem Bargeld und Uhren - verschwunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /XX (609)

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