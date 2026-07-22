Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Oldtimer von Firmengelände entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Nettetal-Lobberich (ots)

Gleich zwei hochwertige Fahrzeug sind in der Nacht von einem Firmengelände in Nettetal-Lobberich entwendet worden. Hierzu beschädigten die bislang unbekannten Täter den Maschendrahtzaun der Firma auf der Van-der-Upwich-Straße und stahlen zwei Oldtimer: Einen roten Porsche 911 Targa sowie ein dunkelgrünes Cabrio der Marke Ford Mustang 6390 ccm Big Block 390 er. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer Angaben zum Diebstahl oder den auffälligen Fahrzeugen machen kann, kann sich bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0 melden. /XX (608)

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