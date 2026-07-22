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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer gestürzt - schwer verletzt

Grefrath-Hübeck (ots)

Fahrradfahrer gestürzt - schwer verletzt Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagabend ein Fahrradfahrer zugezogen, als er mit seinem Rennrad stürzte. Der 58-jährige Grefrather kam beim Überfahren einer Bodenwelle und Schotter zu Fall, als er mit seinem Rennrad die Kreuzung der asphaltierten Feldwege Hübeck und Stegweg passierte. Er wurde durch einen Ersthelfer versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. /XX (605)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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