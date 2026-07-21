Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter stehlen Portemonnaie

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Ein 87-Jähriger ist am Dienstagmorgen Opfer von zwei Männern, die sich als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgaben, geworden. Gegen 6.40 Uhr klingelte es Sturm am Haus des älteren Ehepaares. Vor der Tür standen zwei Männer zwischen 40 und 6 0Jahren. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Viersen aus und erklärten dem Mann, dass er alle fünf Jahre eine neue Wasseruhr brauche. Nachdem der Senior die beiden hereingelassen hatte, ging einer schnell in den Keller und kam ebenso schnell wieder ins Erdgeschoss. Die Männer forderten 16 Euro für eine Wartung. Der Mann zückte sein Portemonnaie und gab ihnen 20 Euro. Als er die beiden zur Tür brachte, stürmte einer der Männer wieder hinein, griff das Portemonnaie des Mannes, und beide verschwanden in unbekannte Richtung. Einer der Tatverdächtigen soll etwa 1,70 Meter groß und schmal sein. Er hatte einen Schnäuzer. Den anderen schätzt der Nettetaler auf etwa 1,80 Meter. Beide trugen Alltagskleidung. Die Polizei warnt angesichts dieses Falls erneut: Bitte lassen Sie niemanden, der nicht angemeldet ist, ins Haus oder in die Wohnung. Die echten Mitarbeitenden von Stadtwerken und weiteren Versorgern melden sich vorher an. Am besten, Sie öffnen die Tür gar nicht erst, wenn Sie niemanden erwarten. Zumindest legen Sie eine Kette vor, damit sich niemand hereindrängen kann. Sie brauchen auch keine Angst zu haben, dass Sie aus Versehen einen "echten" Wasserwerker draußen stehen lassen. Die Mitarbeitenden der Unternehmen haben dafür Verständnis und werden dann einen Termin vereinbaren. Warnen Sie bitte auch ihre Eltern und andere lebensältere Menschen. Viele Tätergruppierungen unternehmen ihre Versuche gezielt bei älteren Menschen. /hei (602)

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