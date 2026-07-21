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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrräder, Pfefferspray und schwache Ausreden - wenn ein Rollerdiebstahl komplett aus dem Ruder läuft.

Nettetal-Breyell (ots)

Ein geplanter Rollerdiebstahl führte am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einer Folge von Abläufen, bei denen die Grenzen zwischen Tätern und Opfern schnell verschwammen. Am Ende ermittelt die Polizei gegen fast alle Beteiligten.

Alles begann mit dem Plan von zwei 15- und 16-jährigen Jugendlichen aus Nettetal: Die beiden hatten sich verabredet, einen Roller zu stehlen und rüsteten sich dafür vorsorglich mit passendem Werkzeug im Rucksack aus. Auf ihrer Suche nach dem passenden Objekt entwendeten sie spontan zwei unverschlossene Fahrräder, die sie später an einem Gebüsch entsorgten.

Als die beiden Teenager an dem auf der Straße Berg in Breyell geparkten Roller ansetzten, wurden sie jedoch vom mutmaßlichen Eigentümer (20) und seinen zwei Begleitern (17 und 27 Jahre alt), alle aus Nettetal stammend, auf frischer Tat ertappt. Es kam zu einer Verfolgung in deren Verlauf das Trio die flüchtenden Jugendlichen stellen konnte. Da einer der Teenager einen Schraubendreher in der Hand hielt, griff der 20-jährige kurzerhand zu Pfefferspray und setzte die beiden mutmaßlichen Diebe außer Gefecht.

Anschließend übernahm der 27-jährige Begleiter die Rolle des Ermittlers: Er durchsuchte den Rucksack der Jugendlichen - angeblich um die Personalien festzustellen. Mitten im Geschehen überkam ihn jedoch eine plötzliche Welle von Pflichtbewusstsein. Ihm fiel ein, dass er dringend nach Hause müsse, um seine Mutter zu pflegen. Dass er dabei die fremde Geldbörse noch eingesteckt hatte, hatte er nach eigener Aussage schlichtweg vergessen.

Bei Eintreffen der Polizei wurden daher nach der Sachverhaltsaufnahme direkt mehrere Verfahren eingeleitet:

Die beiden Jugendlichen erwarten Strafverfahrens wegen des versuchten Rollerdiebstahls und der Mitnahme der Fahrräder. Gegen den 20-jährigen Rollerbesitzer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zudem konnte er für das Zweirad bislang keinen Eigentumsnachweis erbringen. Er gab an, das Fahrzeug vor einigen Tagen von einem Bekannten gekauft zu haben. Auch der 27-Jährige, dem die pflegebedürftige Mutter einfiel, muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. /xx (601)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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