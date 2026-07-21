Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand eines Baumes- Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen Dülken (ots)

Hier hat der Baum gebrannt - diese Aussage kann man für den Montagmorgen in Dülken treffen. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 6.30 Uhr, dass ein Baum an dem Fußgängerweg in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs brannte. Die Feuerwehr konnte den Baum schnell löschen. Das verhinderte allerdings nicht, dass der Baum völlig zerstört wurde. Das Kriminalkommissariat 1 sucht nun Menschen, die am Montagmorgen, vielleicht auch schon deutlich vor 6.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich Tilburger Straße/Heinz-Luhnen-Straße/Bahnhof gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (599)

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