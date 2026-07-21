Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand einer Grünfläche - Hinweise erbeten

Tönisvorst St. Tönis (ots)

Am Montag gegen 18.10 Uhr hat eine Zeugin bei der Feuerwehr gemeldet, dass an der Straße Am Wasserturm eine Grünfläche im Bereich des Spielplatzes im Park brenne. Die Frau hatte einen Knall wahrgenommen und dann den Brand entdeckt. Die Feuerwehr konnte die Fläche von insgesamt etwa 450 Quadratmetern schnell löschen. Da nicht auszuschließen ist, dass das Feuer bewusst angezündet worden ist, bittet das Kriminalkommissariat 1 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Bereich des Spielplatzes und Parks Am Wasserturm unter der Telefonnummer 02162/377-0. /hei (598)

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