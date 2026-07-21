Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brennende Balken in Gewerbegebiet - wer kann Hinweise geben?

Nettetal-Breyell (ots)

Gegen 23 Uhr am Montagabend hat ein Anwohner des Lötscher Wegs in Breyell gegen 23 Uhr Brandgeruch und Feuerschein wahrgenommen. Er alarmierte Feuerwehr und Polizei. Vor einem Gebäude im Gewerbegebiet brannten Holzbalken, die schnell gelöscht werden konnten, weil die Feuerwehr so zügig alarmiert worden war. So konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass der Brand auf das dahinter liegende Gebäude übergriff. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen am Montagabend unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (600)

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