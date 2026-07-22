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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Brennendes Sofa auf Schulhof - Turnhalle schwer beschädigt - Hinweise erbeten

Willich-Anrath (ots)

Um kurz nach 23 Uhr am späten Dienstagabend sind Feuerwehr und Polizei zum Lise-Meitner-Gymnasium in Anrath gerufen worden. Mehrere Zeugen hatten gemeldet, dass ein Sofa auf dem Schulhof in Flammen stehe. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde auch der Dachstuhl der Turnhalle nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Da nicht auszuschließen ist, dass das Feuer vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde, bitten die Ermittlerinnen und Ermittler alle diejenigen, die Angaben zu dem Brand machen können, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /hei (603)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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