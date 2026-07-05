Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Kollision im Kreisverkehr

Lippe (ots)

(bb) Am Freitagmittag um 12:40 Uhr kam es im Kreisverkehr der Detmolder Straße/Kohlstädter Straße zu einem Unfallgeschehen zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Eine 65-jährige aus Schlangen befuhr mit ihrem Pkw, Ford KA, Farbe schwarz, die Kohlstädter Straße und beabsichtigte, den o.g. Kreisverkehr geradeaus zu verlassen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie einen von links, von der Detmolder Straße, kommenden 60-jährigen Pedelec-Fahrer aus Schlangen, welcher sich mit seinem Fahrzeug bereits in dem Kreisverkehr befunden hatte. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der hierdurch leicht verletzte Pedelec-Fahrer konnte nach ambulanter Behandlung im RTW vor Ort entlassen werden. Das Pedelec war nicht mehr fahrbereit, der Pkw wies eine leichte Beschädigung auf und war weiterhin fahrbereit. Zeugen, die im genannten Zeitraum Feststellungen gemacht haben, welche im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stehen könnten werden gebeten, sich mit der Polizei Lippe unter der Tel.-Nummer 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell